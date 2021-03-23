Елизавета Туктамышева: Я довольна организацией чемпионата мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала в интервью пресс-службе ФФККР об условиях пребывания на чемпионате мира в Стокгольме.

«На деле все оказалось намного лучше, почти не чувствуешь ничего, только маски постоянно носишь. На льду у нас есть специальные коробочки, куда вещи складываешь, чтобы не было контакта с тренером. Мы были один день на карантине, нас достаточно быстро выпустили. Здесь есть игровые зоны — организаторы сделали максимально комфортное пребывание в отеле, чтобы было не скучно.

Любимая моя часть — столовая, не потому, что мы все любим покушать, а потому, что здесь огромные окна, которые сразу выходят на главную арену, и можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание. Я довольна всей организацией», — отметила спортсменка.

Короткая программа у женщин намечена на 24 марта. Произвольная пройдет 26-го числа.