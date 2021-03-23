Организаторы ЧМ в Швеции перепутали музыку на тренировке российских фигуристов

Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями о первом тренировочном дне и организации на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

«Обстановка из-за ограничительных мер своеобразная. Не привычно, что тренеры не могут стоять с нами во время разминки, а находятся за ограждением. Пока никаких казусов не было, за исключением одного. На тренировке мы катали первыми в разминке: встаем в начальную позу нашей произвольной программы, и в этот момент нам включают прошлогоднюю музыку. У меня глаза расширились, я поворачиваюсь на тренеров, они тоже стоят и не понимают. Мы быстро постарались решить, в итоге музыка играла с телефона», - цитирует Тарасову «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ФФККР.

Чемпионат мира в Швеции пройдет с 24 по 28 марта. Соревнования проходят в условиях ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.