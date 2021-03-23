Алексей Урманов: Главную угрозу для наших девочек на чемпионате мира представляет Япония

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов оценил перспективы российских фигуристок на предстоящем чемпионате мира в Стокгольме.

По оценкам экспертов, главной соперницей Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой станет японка Рика Кихира, двукратная чемпионка четырех континентов.

«Задача на чемпионат мира – золото как минимум, как максимум – весь пьедестал, – заявил Траньков в интервью для «Чемпионата». – Я наблюдал за тренировками наших девочек, которые сейчас находятся в хорошей кондиции. Они готовы сражаться за самые высокие места. Я имею в виду Трусову и Щербакову, есть и Туктамышева. Она чемпионка мира 2015 года, Лизу тоже не стоит списывать со счетов.

Но в то же время не стоит расслабляться – это чемпионат мира. Здесь очень большая конкуренция. Главную угрозу для наших девочек представляет Япония, а для парней – США. Это очень серьезные ребята.

Что касается условий проведения, это самый сложный ЧМ. Но все, кто здесь присутствует, находятся в одинаковых условиях, все испытывают сложности. Надо посмотреть, как отдельные спортсмены будут с ними справляться. Одна из главных сложностей — отсутствие возможности выйти на улицу. Есть только маленький балкончик на 11-м этаже, который опрометчиво называется «зоной променада». Не думаю, что этого достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно».