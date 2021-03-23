ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 17:00 Салават Юлаев 0 Ак Барс 0 П1 2.42 Х 3.60 П2 2.75
КХЛ - плей-офф 19:30 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Еврокубок 20:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.30 П2 3.50
Германия - Бундеслига 20:30 Гамбург Тауэрс 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 21:00 Бавария 0 Миттельдойчер 0
Еврокубок 22:00 Метрополитан 9 0 Гран Канария 0
Еврокубок 22:45 Виртус Болонья 0 Ховентуд 0 П1 1.28 П2 3.65
23 марта 15:22
автор: Юрий Волохов

Нина Мозер: На ЧМ в женском катании российского пьедестала не будет

Заслуженный тренер России Нина Мозер – о шансах наших фигуристок в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

- Наибольший интерес вызывают соревнования в женском одиночном катании.
- Я в последнее время предпочитаю не говорить про другие специализации, это не моя история. Но мне нравится Лиза Туктамышева за свой характер, долготерпение. Очень нравится Аня Щербакова – легкая, воздушная, красивая девушка. Обеих люблю, и очень жаль, что нельзя разделить пьедестал.

- Приедут три сильные японки и не только они. Каковы в связи с этим шансы Щербаковой на золото?
- Не надо забывать и про Сашу Трусову. Все три наших фигуристки претендуют на медали. Но, думаю, не будет полностью российского пьедестала, однако верю, что золото приедет в Россию.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Разбор полетов: Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну – бой вечера UFC 260Названа ориентировочная дата презентации iPhone 13Электрический Jeep Wrangler Magneto получил механическую коробку передачОнопко отреагировал на увольнение Гончаренко из ЦСКААмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиМать Аршавина раскрыла правду о больной жене футболиста
54 оттенка «русского футбола». Как сборная России стала чемпионом мира… по смене одежки
После презентации новой гостевой формы, которую российские футболисты будут использовать в матчах Евро, наша сборная побила свой же мировой рекорд по переменам в гардеробе.
О, счастливчик. Шоу Месси помогло жителю Реутова выиграть 4,5 миллиона рублей
Один из клиентов БК "Лига Ставок" сформировал экспресс из восьми событий, который принес ему более 4,5 млн рублей чистой прибыли.
И Месси, и Левандовски, и Мбаппе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Олич пишем — Пирло и Игнашевич в уме. Как бы ЦСКА не наступил на туринско-автозаводские грабли
Последние тренерские новости из Италии и России только на первый взгляд не имеют между собой связи. Но на самом деле она есть.
«Будет востребован на постсоветском пространстве». Хомуха — о Гончаренко после ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха победился с «Плеймейкером» мнением по поводу отставки Виктора Гончаренко.
Мбаппе забил 100 голов в 22 года. А вот в каком возрасте это делали Дзюба и другие росбомбардиры
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформив дубль в ворота "Лиона", довел число своих голов в национальном чемпионате до ста. Француз достиг этого рубежа более молодым, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что у говорить о лучших российских бомбардирах.
Японская угроза русскому золоту. Эксперты уверены: Кихира попортит нервы Трусовой и Щербаковой
24 марта в Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, главным событием которого станет турнир одиночниц.
Дарья Касаткина — укротительница мячиков. Ставка на красоту #22
Героиней нашей рубрики стала новоиспеченная чемпионка теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Перевес Орзул над Нагучевым становится угрожающим. Итоги 3-го раунда «Битвы полов»
«Папа с мамой найдут, куда пристроить шайбу». Защитник «Авангарда» — о серии с «Магниткой»
Дамир Шарипзянов поделился с «Плеймейкером» эмоциями от первого в карьере гола в Кубке Гагарина и ожиданиями от продолжения четвертьфинала против "Металлурга".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Капризов, Мухин, Калинин, Шабалкин, Трусова, Дзюба, Головин, Кокорин – как у них прошла неделя?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика