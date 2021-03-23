Нина Мозер: На ЧМ в женском катании российского пьедестала не будет

- Наибольший интерес вызывают соревнования в женском одиночном катании.

- Я в последнее время предпочитаю не говорить про другие специализации, это не моя история. Но мне нравится Лиза Туктамышева за свой характер, долготерпение. Очень нравится Аня Щербакова – легкая, воздушная, красивая девушка. Обеих люблю, и очень жаль, что нельзя разделить пьедестал.

- Приедут три сильные японки и не только они. Каковы в связи с этим шансы Щербаковой на золото?

- Не надо забывать и про Сашу Трусову. Все три наших фигуристки претендуют на медали. Но, думаю, не будет полностью российского пьедестала, однако верю, что золото приедет в Россию.