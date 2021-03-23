Воронов - о работе с Тарасовой и Морозовым: они не допускают панибратства по отношению ко мне

Бывший российский фигурист Сергей Воронов рассказал о деталях работы с дуэтом Евгения Тарасова - Владимир Морозов перед стартом чемпионата мира в шведском Стокгольме.

«Мы же не чужие друг другу люди. С Максимом Траньковым давно дружим, а с тем же Вовой Морозовым я часто жил на турнирах в одном номере, когда мы вместе оказывались на соревнованиях. Понятно, что отношения тренер — спортсмен сложнее, должна быть какая-то субординация, но сразу замечу, что благодарен ребятам в этом плане.

Они отнеслись к моему появлению в группе очень профессионально. Не было никакого панибратства типа: «Эй, Серега, пойди сюда, принеси то, сделай то». Было очень уважительное отношение — как к старшему товарищу, напарнику, человеку, помогающему идти к цели. И это стало для меня очень хорошим штрихом отношения Жени и Вовы к рабочему процессу», — приводит RT слова тренера.

Спортивные пары представят свою короткую программу на чемпионате мира 24 марта.