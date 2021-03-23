Сергей Воронов: Работать с состоявшимися фигуристами - большой вызов

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Сергей Воронов рассказал о работе в группе Марины Зуевой и Максима Транькова и поделился ожиданиями от своего дебюта на чемпионате мира в Стокгольме.

«Это мой первый серьезный тренерский опыт, поэтому интересно абсолютно все. Попадание в команду Максима, Жени, Вовы и Марины Олеговны Зуевой стало для меня чем-то вроде «вау-эффекта». Одно дело просто работать тренером, и совсем другое, когда в твоих руках — состоявшиеся взрослые ребята, претенденты на места в тройке мирового фигурного катания. Это большой вызов.

Поэтому я понимал: если мне удастся что-то привнести в катание Тарасовой и Морозова, помочь им с прыжками или чем-то еще, это будет просто здорово. Что касается взаимопонимания, наверное, если бы его не было, мы вряд ли проработали бы до конца сезона. Скорее, меня взяли бы на какой-то испытательный срок, а потом сказали, что в моих услугах больше нет нужды», — приводит RT слова тренера.

Чемпионат мира пройдет в Швеции с 24 по 28 марта.