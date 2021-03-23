Трусова без падений исполнила пять четверных прыжков на тренировке на ЧМ

Российские фигуристки завершили тренировочные прокаты произвольной программы на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Александра Трусова чисто исполнила пять четверных прыжков, сообщают «РИА Новости».

16-летняя спортсменка без падений выполнила следующие элементы: четверной флип, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, а затем каскад четверной лутц – тройной тулуп и сольный тулуп в четыре оборота.

Другая россиянка Анна Щербакова попыталась исполнить на тренировке три четверных прыжка. Фигуристка допустила падение с четверного лутца, недокрутив элемент, а после докрутила четыре оборота на флипе, но не смогла устоять на коньках. После этого Щербакова вновь зашла на четверной флип, но также не справилась с прыжком.

Произвольную программу в рамках чемпионата мира спортсменки продемонстрируют 26 марта.