Максим Траньков: Гербы, флаги... Не в этом сила

«Символы сегодня одни, завтра другие. Флаг, гимн - все может поменяться. Но Родина, за которую ты выступаешь, мама, папа, болельщики - вот это важно.

Все время ругаю нашу экипировку за излишество символики: гербы, флаги... Не в этом сила. Сила в русском духе и характере», - приводит слова Транькова пресс-служба ФФКР.

Напомним, в эти дни в шведском Стокгольме проходит чемпионат мира по фигурному катанию, на котором российским спортсменам запрещено выступать под флагом России, а также использовать государственный гимн.