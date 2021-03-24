Ирина Слуцкая: Саша Трусова психологически многих конкурентов убила на тренировке

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая оценила форму Александры Трусовой накануне выступлений на чемпионате мира в Стокгольме.

«Это очень здорово, что наша российская девочка владеет всеми четверными прыжками, – отметила Слуцкая в интервью для «РИА Новости». – Да, на самом деле это из разряда фантастики. Еще несколько лет тому назад мы не могли представить, что планка будет поднята настолько высоко. И, думаю, на тренировке Саша уже психологически многих конкурентов убила».

В эти минуты в Стокгольме фигуристки показывают короткую программу. На данный момент выступили 15 спортсменок. Что касается россиянок, то Елизавета Туктамышева будет выступать 28-й, Александра Трусова – 34-й, а Анна Щербакова – 35-й.