Гонконгская фигуристка снялась с чемпионата мира

Гонконгская фигуристка И Кристи Люн снялась с чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Причина поступка не сообщается.

Ранее из состава участниц была исключена белорусская фигуристка Виктория Сафонова. Предполагалось, что она была тем единственным спортсменом, получившим положительный тест на коронавирус.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа у женщин пройдет 26 марта.

Российскую команду в женском одиночном катании представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.