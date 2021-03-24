Французская фигуристка получила травму, упав в самом начале короткой программы

Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте получила травму при выполнении тройного тулупа в самом начале короткой программы.

После падения спортсменка не смогла продолжить программу и самостоятельно покинула лед, из-за ковидных ограничений. Сразу после ее на носилках увезли врачи.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Короткая программа у женщин проходит в настоящий момент, произвольная - назначена на 26 марта.

Российскую команду в женском одиночном катании представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.