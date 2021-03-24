Ягудин - о коротком прокате Щербаковой: Божественный проникновенный прокат

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал исполнение короткой программы российской фигуристкой Анной Щербаковой.

«Насколько божественно это было все исполнено! Как любит говорить Татьяна Анатольевна Тарасова, на разрыв аорты. Боже мой! Спасибо тебе, Анечка! Божественный проникновенный прокат. Это было настолько точно, настолько тонко!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Короткий прокат Щербаковой судьи оценили в 81 балл, что является личным рекордом фигуристки.