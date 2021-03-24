Ягудин - о выступлении Трусовой на ЧМ: Непонятно, почему это произошло. Очень обидно за Сашу

Олимпийский чемпион и четырехкратный обладатель золотых медалей чемпионата мира прокомментировал выступление Александры Трусовой в короткой программе на ЧМ в Швеции.

«Непонятно, почему это произошло. Ощущение, что она просто перекрутила тройной лутц. Очень много теряем на том, что должна была исполнить. Не представляю, что сейчас переживает сама Саша. Она каталась очень достойно на всех тренировках. Очень обидно», - сказал Ягудин в эфире «Певого канала».

На данный момент фигуристка занимает девятую позицию, предварительные первые и вторые места занимают Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева соответственно.

Напомним, что наставником россиянки является бывший фигурист Евгений Плющенко.

Соревнования в Стокгольме продлятся до 28 марта.