Александра Трусова: Не справилась с волнением. Не знаю, с чем это связано

Александра Трусова прокомментировала свое неудачное выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Сегодня тройной аксель не получился на утренней тренировке, поэтому мы решили пойти на двойной. Я считаю, что сегодня не справилась с волнением, в последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю, с чем это связано. По поводу своих четверных в произвольной программе ничего сказать не могу – все увидите во время проката», – цитирует Трусова Sport24.ru

За свое выступление Трусова получила 64,82 балла и на данный момент занимает 12-е место.