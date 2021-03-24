Анна Щербакова: Прокат был довольно нервным, очень внимательно следила за каждым движением

Член сборной России по фигурному катанию Анна Щербакова дала комментарий после своего выступления в короткой программе на ЧМ в Швеции.

«Прокат был довольно нервным. Очень внимательно следила за каждым движением. Больше всего довольна каскадом, потому что это самый сложный элемент в короткой программе.

Зрительская поддержка очень важна, мне многие пишут, что болеют. Здесь очень не хватает болельщиков, возможно, из-за их отсутствия я волновалась сильнее», - приводит слова Щербаковой Sport24.ru.

Третьей стала еще одна представительница России Елизавета Туктамышева (78,86), вторая строчка досталась японке Рике Тихире (79,08).

Напомним, что наставницей Трусовой является Этери Тутберидзе.