Авербух поздравил Щербакову и Туктамышеву с хорошим выступлением в короткой программе на ЧМ

Известный продюсер ледовых шоу, хореограф Илья Авербух прокомментировал короткую программу на чемпионате мира у женщин.

«Хочется поздравить двух наших девочек, Анечку Щербакову и, конечно, Лизу Туктамышеву. Именно в Стокгольме Лиза шесть лет назад выиграла чемпионат мира, и вот сейчас показала фантастический результат. Браво, Лиза, браво, Аня. «Еще до старта чемпионата мира я говорил, что не нужно шапкозакидательских настроений в виде того, что мы займем весь пьедестал. Конкуренты сильные, в первую очередь Рика Кихира. Она сегодня откаталась очень хорошо, основная борьба впереди, в произвольной программе», - приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, что Щербакова выиграла короткую программу с результатом 81 балл, второй стала Кихира (79,08), третьей - Туктамышева (78,86). Произвольная программа у женщин пройдет 26 марта.