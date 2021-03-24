Анна Щербакова: Надо хорошо отдохнуть и подумать о моей произвольной

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала как проведет день между короткой и произвольной программами чемпионата мира, который проходит в Стокгольме.

«Это первое международное соревнование в этом году, и это здорово. Я очень расстроилась, что отменили предыдущий старт. Завтра у нас тренировочный день. Надо хорошо отдохнуть и подумать о моей произвольной, сконцентрироваться и хорошо к ней подготовиться», - приводит слова фигуристки ТАСС.

Напомним, что Щербакова выиграла короткую программу, прошедшую 24 марта, с результатом 81 балл, второй стала японка Рика Кихира (79,08), третьей - еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Произвольная программа у женщин пройдет 26 марта.