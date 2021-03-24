Туктамышева сказала, что хочет принять участие в командном чемпионате мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сказала, что поедет на командный чемпионат мира в Японию, если ее туда позовут.

«Мы не знаем, кто поедет на командный чемпионат мира. Но я уже счастлива, что его собираются провести. Если у меня будет еще один шанс поучаствовать в нем, то я буду очень счастлива. Я люблю этот турнир, он один из моих любимых. Он в Японии, каждый раз прекрасен. Но мы не знаем, как будет развиваться ситуация в мире, но мне нравится атмосфера, она более расслабленная, все переживают и поддерживают друг друга», - приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в настоящий момент фигуристка выступает на стандартном чемпионате мира в шведском Стокгольме. После короткой программы Туктамышева занимает третье место с результатом 78,86 балла, уступая лишь соотечественнице Анне Щербаковой (81,00) и японской фигуристке Рике Кихире (79,08).