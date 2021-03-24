Бестемьянова считает, что Трусова сорвала каскад, который прыгает с закрытыми глазами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала короткую программу на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.

«Щербакова каталась очень красиво, поздравляю ее. Роскошный тройной аксель показала Лиза Туктамышева, все элементы очень хорошие, как и в целом программа. Красивая программа у Рики Кихиры, но два недокрута абсолютно честно поставили ее ниже Ани Щербаковой. И очень жаль Сашу Трусову, которая сорвала каскад, который прыгает с закрытыми глазами, надеюсь, она не сникнет в произвольной, будет катать ее как следует», - приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Напомним, что Щербакова выиграла короткую программу с результатом 81 балл, второй стала Кихира (79,08), третьей - Туктамышева (78,86), Трусова расположилась на 12-й строчке с результатом 64,82. Произвольная программа у женщин пройдет 26 марта.