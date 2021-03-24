Инна Гончаренко: Трусова зря не пошла на тройной аксель

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко дала комментарий после выступления Александры Трусовой в короткой программе на ЧМ в Швеции.

«Возможно, Трусова зря не пошла на тройной аксель. Когда спортсмен подсознательно заряжен на сложный контент, а в последний момент облегчает его, нередко сыплются другие элементы. Саша хорошо размялась, еще не видела оценок своих соперниц, то есть не нервничала, спокойный зал - по мне, стоило рискнуть.

Не думаю, что стоит устраивать из этого трагедию, тем более что впереди произвольная программа, на которую Саше нужно просто собраться», - приводит слова Гончаренко RT.

Первое место же занимает Анна Щербакова, набравшая рекордный для себя 81 балл, вторая строчка досталась японке Рике Кихире (79,08), третье - Елизавете Туктамышевой (78,86).

Напомним, что 26 марта спортсменки представят произвольную программу. ЧМ продлится до 28 марта.