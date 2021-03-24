Ренат Лайшев - о выступлении Щербаковой: Не могу говорить, как Ягудин

«Все очень рады и счастливы. Хотя переволновались и не ожидали, что она так хорошо выступит. Она же падала во всех этих предварительных тренировках. Сейчас будут подводить итоги, ждем звонков от тренерского состава. Не могу говорить как Ягудин. Я всё-таки руководитель. Аня молодец, умница, откаталась так, как должна была», - приводит слова Лайшева «Sport24.ru».

Напомним, после короткой программы у женщин Анна Щербакова лидирует на чемпионате мира в Стокгольме. На третьем месте расположилась еще одна российская спортсменка - Елизавета Туктамышева.