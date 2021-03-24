Рика Кихира: Мы долго ждали чемпионата мира. Было сложно оставаться мотивированной

Рика Кихира прокомментировала свое первое выступление на чемпионате мира в Стокгольме.

После короткой программе у женщин в одиночном фигурном катании лидирует Анна Щербакова. Россиянка установила свой личный рекорд, набрав 81 балл. Японка Кихира заняла второе место с результатом 79,09. Третьей стала еще одна представительница России Елизавета Туктамышева (78,86).

«Это было мое первое выступление без зрителей, но ощущалось как обычно, я была очень сконцентрирована, – цитирует пресс-конференцию Кихиры RT. – Конечно, мы долго ждали чемпионата мира, прошло много времени. Было сложно оставаться мотивированной. Но я стараюсь делать все, что от меня зависит, и рада быть здесь. Когда я устаю, стараюсь, чтобы мое тело отдохнуло. Соперничество мотивирует меня. Это мне больше всего нравится в фигурном катании».

Произвольную программу женщины представят в пятницу 26 марта.