Алена Леонова: Тройной флип Туктамышева сделает и в пять утра

«Наконец-то, Лизе поставили заслуженные баллы. Всё удалось сделать на «плюс». Это очень радует. И техника была прекрасная, и компоненты тоже были на хорошем уровне топовых спортсменок. Первый старт за долгие годы, где Лизу оценили по достоинству.

Мне показалось, что Лиза была немного зажата в начале, до акселя и каскада. Но это от волнения. Когда она выполнила каскад, сразу почувствовались легкость и кайф, которые она получала от короткой программы. Оставался только тройной флип. Этот прыжок она сделает и в пять утра. Поэтому было понятно, что дальше у Лизы все будет хорошо.

Чтобы удержать третье место, надо чисто откататься. У Лизы – два тройных акселя в произвольной программе. Если она их сделает так же, как в короткой программе, и выполнит все остальное, то удержаться в тройке возможно. Но если Трусова сделает все четверные прыжки, которые у нее есть, конечно, Лизе будет сложнее это сделать. Подняться еще выше – вряд ли», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днем».

Напомним, Елизавета Туктамышева после короткой программы занимает третье место, уступая лидеру соревнований, еще одной россиянке Анне Щербаковой 2,14 балла.