Роман Костомаров: Лидирующие позиции в женском одиночном катании – это современная действительность

Олимпийский чемпион Роман Костомаров дал комментарий после успешных выступлений российских фигуристок в произвольной программе.
«Последние годы наши девочки устраивают невероятные вещи: катаются на самом высоком уровне и исполняют самые сложные прыжки. Конечно, на этом чемпионате мира мало кто ожидал, что российские девочки займут все три первых места, но наши лидирующие позиции в женском одиночном катании – это современная действительность», - приводит слова Костомарова «МК-Спорт».
Победу одержала Анна Щербакова, набравшая в сумме 233,17 балла. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева (220,46), на третью строчку сумела подняться Александра Трусова (217,20), провалившая короткую программу.
источник: МК-Спорт