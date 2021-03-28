Анна Щербакова: Мне потребуется время, чтобы поверить, что это не сон

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Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Бриндизи 0
КХЛ - плей-офф 14:30 Металлург Мг 0 Авангард 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.60
ЧМ-2022 - Европа 16:00 Казахстан 0 Франция 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 16:00 Лёвен Брауншве 0 Фрапорт Скайла 0
Германия - Бундеслига 16:00 Альба 0 Миттельдойчер 0
Италия - Серия А 18:30 Умана Рейер 0 Олимпия Милан 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Албания 0 Англия 0 П1 13.5 Х 5.70 П2 1.27
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Вашингтон Кэпи 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 2.17 Х 4.30 П2 2.80
Италия - Серия А 19:00 Варезе 0 Доломити Энерг 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Дания 0 Молдавия 0 П1 1.06 Х 15.0 П2 38.0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Грузия 0 Испания 0 П1 14.5 Х 6.00 П2 1.25
Германия - Бундеслига 19:00 Людвигсбург 0 Меди Байройт 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Исландия 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.35
Италия - Серия А 19:15 Виртус Рим 0 Канту 0
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Шарлотт Хорнет 0 Финикс Санз 0 П1 2.90 П2 1.43
Италия - Серия А 20:00 Тревизо 0 Триест 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Болгария 0 Италия 0 П1 12.5 Х 5.90 П2 1.27
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Венгрия 0 П1 60.0 Х 21.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Израиль 0 Шотландия 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Польша 0 Андорра 0 П1 1.02 Х 25.0 П2 63.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Фарерские остр 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 47.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Швейцария 0 Литва 0 П1 1.07 Х 13.5 П2 36.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Макед 0 Лихтенштейн 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Румыния 0 Германия 0 П1 9.90 Х 5.60 П2 1.32
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Косово 0 Швеция 0 П1 5.70 Х 3.60 П2 1.72
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Финляндия 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 6.00
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Фортитудо 0
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Детройт Ред Уи 0 Коламбус Блю Д 0 П1 3.40 Х 4.30 П2 1.90
ЧМ-2022 - Северная Америка 23:00 Каймановы остр 0 Канада 0
28 марта 01:25
автор: Виктор Шарафудинов

Анна Щербакова: Мне потребуется время, чтобы поверить, что это не сон

В пятницу 26 марта 16-летняя российская фигуристка завоевала золотую медаль на чемпионате.

Анна Щербакова на своей странице в инстаграме прокомментировала свою победу на ЧМ в Стокгольме.

Российские девушки заняли весь пьедестал почету в женском одиночном катании. Щербакова завоевала бронзу, Елизавета Туктамышева – серебро, а Александра Трусова – бронзу.

«Вчера сбылась одна моя мечта, – написала Щербакова. – Прежде всего, хочется поблагодарить тех, кто проходит вместе со мной все моменты моего спортивного пути, как радостные, так и трудные.

Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, спасибо за ваш труд, за то, что вы всегда рядом. Вы помогаете осуществлять мои мечты.

Спасибо моей семье, моим родителям, ведь когда доходит до профессионального спорта, вся жизнь близких начинает крутится вокруг него. Я очень ценю все, что вы для меня делаете.

И, конечно, хочу поблагодарить моих любимых болельщиков. Хотя этот чемпионат проходил без зрителей, я все равно чувствовала вашу поддержку и веру в меня.

Ну, а мне еще потребуется время, чтобы поверить, что это не сон».

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Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

источник: Instagram
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Мальта - Россия - 1:3. Обзор матча отборочного турнира ЧМ-2022. 24.03.2021

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