Анна Щербакова: Мне потребуется время, чтобы поверить, что это не сон

Анна Щербакова на своей странице в инстаграме прокомментировала свою победу на ЧМ в Стокгольме.

Российские девушки заняли весь пьедестал почету в женском одиночном катании. Щербакова завоевала бронзу, Елизавета Туктамышева – серебро, а Александра Трусова – бронзу.

«Вчера сбылась одна моя мечта, – написала Щербакова. – Прежде всего, хочется поблагодарить тех, кто проходит вместе со мной все моменты моего спортивного пути, как радостные, так и трудные.

Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, спасибо за ваш труд, за то, что вы всегда рядом. Вы помогаете осуществлять мои мечты.

Спасибо моей семье, моим родителям, ведь когда доходит до профессионального спорта, вся жизнь близких начинает крутится вокруг него. Я очень ценю все, что вы для меня делаете.