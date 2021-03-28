Илья Авербух: Синицина и Кацалапов подняли нас на другую планету

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду Илья Авербух оценил выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которое принесло золотые медали мирового первенства.

«Не надо искать слов, – сказал Авербух в эфире «Первого канала». – Хочется кричать «Браво». Как будто они подняли нас на другую планету. Планету, где совершенство красоты. Где душа замирает. У меня нет сомнений, что перед нами выступали чемпионы мира. Мы стали чемпионами мира и стали по праву. Браво, Александр Жулин!»

За свой произвольный танец Синицина и Кацалапов получили 133,02 балла, а в сумме с ритм-танцем набрали 221,17. Серебряных призеров из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью россияне в итоге опередили на 6,46 балла.