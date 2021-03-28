Российские фигуристы стали победителями медального зачета на чемпионате мира

Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.

Согласно информации ТАСС, на данный момент представители России завоевали шесть медалей – три золота, одно серебро и две бронзы. На втором месте расположилась сборная США (одно золото, одно серебро). Тройку лучших замыкает японская команда, на счету которой одно серебро и одна бронза.

Ранее «Профиль» сообщил о том, что высокие результаты российских фигуристов на мировом первенстве позволят отправить на Олимпийские игры 2022 года три танцевальных дуэта.