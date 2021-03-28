Российские фигуристы стали победителями медального зачета на чемпионате мира

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Бриндизи 0
КХЛ - плей-офф 14:30 Металлург Мг 0 Авангард 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.60
ЧМ-2022 - Европа 16:00 Казахстан 0 Франция 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 16:00 Лёвен Брауншве 0 Фрапорт Скайла 0
Германия - Бундеслига 16:00 Альба 0 Миттельдойчер 0
Италия - Серия А 18:30 Умана Рейер 0 Олимпия Милан 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Дания 0 Молдавия 0 П1 1.06 Х 15.0 П2 38.0
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Вашингтон Кэпи 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 2.17 Х 4.30 П2 2.80
Италия - Серия А 19:00 Варезе 0 Доломити Энерг 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Албания 0 Англия 0 П1 13.5 Х 5.70 П2 1.27
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Грузия 0 Испания 0 П1 14.5 Х 6.00 П2 1.25
Германия - Бундеслига 19:00 Людвигсбург 0 Меди Байройт 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Исландия 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.35
Италия - Серия А 19:15 Виртус Рим 0 Канту 0
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Шарлотт Хорнет 0 Финикс Санз 0 П1 2.90 П2 1.43
Италия - Серия А 20:00 Тревизо 0 Триест 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Болгария 0 Италия 0 П1 12.5 Х 5.90 П2 1.27
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Венгрия 0 П1 60.0 Х 21.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Фарерские остр 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 47.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Польша 0 Андорра 0 П1 1.02 Х 25.0 П2 63.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Израиль 0 Шотландия 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Швейцария 0 Литва 0 П1 1.07 Х 13.5 П2 36.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Макед 0 Лихтенштейн 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Косово 0 Швеция 0 П1 5.70 Х 3.60 П2 1.72
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Румыния 0 Германия 0 П1 9.90 Х 5.60 П2 1.32
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Финляндия 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 6.00
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Фортитудо 0
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Детройт Ред Уи 0 Коламбус Блю Д 0 П1 3.40 Х 4.30 П2 1.90
ЧМ-2022 - Северная Америка 23:00 Каймановы остр 0 Канада 0
28 марта 10:25

Российские фигуристы стали победителями медального зачета на чемпионате мира

Мировое первенство проходит в Швеции с 22 по 28 марта.

Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.

Согласно информации ТАСС, на данный момент представители России завоевали шесть медалей – три золота, одно серебро и две бронзы. На втором месте расположилась сборная США (одно золото, одно серебро). Тройку лучших замыкает японская команда, на счету которой одно серебро и одна бронза.

Ранее «Профиль» сообщил о том, что высокие результаты российских фигуристов на мировом первенстве позволят отправить на Олимпийские игры 2022 года три танцевальных дуэта.

источник: «Профиль»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Андрей Рябинский собирается уговаривать Поветкина закончить профессиональную карьеруАбубакар Нурмагомедов одержал первую победу в октагоне UFC"Локомотив" в овертайме одолел ЦСКАНастя Ивлеева попала на обложку Playboy. 5 горячих фотоМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словомАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Бобровский потерял клюшку, но совершил «сэйв года» — и его команда тут же забила в ОТ (видео)
Сергей Бобровский выиграл дуэль российских вратарей у Антона Худобина, обеспечив «Флориде» победу над «Далласом» в матче НХЛ (4:3ОТ).
«Есть наши, а остальные — это какие-то вкрапления». Бутырская — о триумфе фигуристок из России на ЧМ
Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская не удивлена историческому русскому подиуму в женском одиночном катании на ЧМ-2021 в Стокгольме.
«Саша пропадет». Мир фигурного катания жарко обсуждает бронзовый прокат Трусовой на ЧМ
Татьяна Тарасова призывает Александру Трусову не прыгать по пять четверных, а школа «Самбо-70» предлагает ей перейти обратно из академии Евгения Плющенко.
Без гимна зато с рекордом на века: Щербакова – золото, Туктамышева – серебро, Трусова – бронза
Впервые в истории чемпионатов мира весь пьедестал почета у женщин заняли представительницы одной страны: это россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.
Великолепная Анжелика — знойная подруга русского пилота «Формулы-1». Ставка на красоту #23
Героиней нашей рубрики стала Анжелика Андерсон – спутница Никиты Мазепина, для которого 26 марта 2021 года стартовал дебютный сезон в королевском классе автогонок.
Судья Левников встал на колено в Лондоне. Видать, надавал левых карточек темнокожим в РПЛ
Российский арбитр Кирилл Левников присоединился к акции BLM перед матчем Англия – Сан-Марино.
Миша не провалился, Женя не подвел. Итоги короткой программы ЧМ-2021
Российские одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко достойно выступили в короткой программе на 110-м чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
«После коронавируса можно восстанавливаться всю жизнь». Валуев — о бое Поветкин — Уайт
Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «Плеймейкеру» поделился ожиданиями от боя-реванша между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который состоится 27 марта в Гибралтаре.
«А я и не ждал легкой победы над Мальтой». Хохлов вступился за сборную России
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от старта команды Станислава Черчесова в отборе к ЧМ-2022.
«Украина вничью с Францией играет, а нам Мальта забивает». Соцсети устроили сборной России взбучку
Трудовая победа сборной России в стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 вызвала, в основном, негативные отклики болельщиков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Мальта - Россия - 1:3. Обзор матча отборочного турнира ЧМ-2022. 24.03.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика