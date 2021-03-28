Александра Трусова – о чемпионате мира: Странные соревнования

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от своего дебюта на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Отметим, что на соревнованиях 16-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль, набрав 217,20 балла по итогам короткой и произвольной программ. Победу одержала Анна Щербакова 233,17. Серебро взяла еще одна представительница России Елизавета Туктамышева (220,46).

– Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла. Во-первых, не было зрителей, поэтому и ощущение, что мы приехали на главный старт сезона, было каким-то размытым. С другой стороны, я постоянно себе напоминала, что это не просто старт, а турнир лучших из лучших. От этого было немножко нервно, – цитирует Трусову RT.