Мишина и Галлямов примут участие в командном чемпионате мира

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов примут участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию, сообщает Sport24.

Отмечается, что турнир, запланированный на 15-18 апреля в японской Осаке, пройдет со зрителями на трибунах. Не будут допускаться к просмотру соревнований только болельщики с высокой температурой и явными симптомами простудных заболеваний.

На чемпионате мира в шведском Стокгольме Мишина и Галлямов завоевали золотые медали в парном катании.