Ягудин - об итогах ЧМ: Российские фигуристки в порядке, но и мужчины в скором времени подтянутся

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал итоги выступлений российских фигуристов на чемпионате мира в Швеции.

«Российское женское одиночное фигурное катание рулит, но пройдет какое-то время, думаю, и мужики подтянутся. Этери Георгиевна Тутберидзе работает ведь не просто так: я знаю, что у нее много хороших юниоров-мальчиков. Просто нужно немножко потерпеть. Не бывает так, что все идеально и сладко», - приводит слова Ягудина Sport24.ru.

Напомним, что с 15 по 18 апреля в японской Осаке пройдет командный ЧМ по фигурному катанию.