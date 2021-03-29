Александр Галлямов - о ЧМ: В Швеции был очень жесткий карантин

Российский фигурист Александр Галлямов выразил мнение о ЧМ в Стокгольме.

«В Швеции был очень жесткий карантин, поэтому сейчас хочется просто надышаться свежим воздухом, компенсировать то, как мы дышали на соревнованиях.

Там мы повидались с иностранными спортсменами, с нашими давними приятелями, с которыми дружим еще с юниорских соревнований. А теперь хочется просто увидеть родных и близких», - приводит слова Галлямова Sport24.ru.

Напомним, что с 15 по 18 апреля в японской Осаке пройдет командный ЧМ по фигурному катанию, на котором российская пара планирует выступить.