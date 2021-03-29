Алексей Ягудин: Мне кажется, Боброва либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал слова экс-фигуристки Екатерины Бобровой о методах работы тренера Этери Тутберидзе с подопечными.

«Никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников. Не знаю, откуда Екатерина Боброва взяла это. Мне кажется, либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон.

Я вижу, как относятся к своим ученикам и Тутберидзе, и Глейхенгауз, и Мишин, и Москвина, и Жулин, и Тарасова, и Свинин, и Давыдов, и многие другие. Никогда не встречал такого, чтобы унижали!» – сказал экс-фигурист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Боброва в интервью СМИ заявила, что Тутберидзе «может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо». Олимпийская чемпионка Сочи-2014 считает, «нравится или нет, главное, что методы работают».