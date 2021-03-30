Щербакова заняла второе место в обновленном рейтинге ISU

Во вторник, 30 марта пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) выложила обновленный рейтинг организации.
Так, первое место по-прежнему принадлежит японке Рике Кихире. Второй стала россиянка Анна Щербакова. Замыкает тройку лучших ее соотечественница – Елизавета Туктамышева.
К слову, на прошедшем чемпионате мира Щербакова выиграла золото в женском одиночном катании, Туктамышева завоевала серебро, а Кихира заняла лишь седьмое место.
Рейтинг одиночниц ISU
Топ-10
1. Рика Кихира (Япония) – 4196 баллов