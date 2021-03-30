Мария Бутырская - о рейтинге ISU: Кихира не первая фигуристка мира

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская дала комментарий после публикации рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU). Россиянка Анна Щербакова заняла вторую позицию, несмотря на золотые медали на ЧМ в Швеции.

«Конечно, Кихира не первая фигуристка мира, а Щербакова не вторая. После чемпионата мира, турнира такого масштаба, Аня до следующего сезона будет лучшей фигуристкой в мире. Все это прекрасно понимают.

А Рика Кихира даже в тройку не попала. Вдобавок к Щербаковой у нас есть еще Лиза Туктамышева и Саша Трусова - вот три наши фигуристки, которые на данный момент лучшие в мире. А Кихира пусть наслаждается рейтингом, пока мы будем работать дальше», - приводит слова Бутырской «Чемпионат».

Первую строчку занимает японская фигуристка Рики Кихира, еще одна представительница России Елизавета Туктамышева расположилась на третьей строчке. Александра Трусова и Алена Косторная четвертая и восьмая соответственно.

Рейтинг ISU: