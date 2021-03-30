Екатерина Боброва: Я не давала негативную оценку Тутберидзе. Я подчеркнула требовательный подход

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва пояснила на своей странице в инстаграм ранее данное интервью изданию «Собеседник», в котором утверждала, что отечественный специалист Этери Тутберидзе «может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо».

«Ожидала ли я, что журналисты вырвут из контекста одно слово и перевернут с ног на голову посыл, который я несла? Нет! Честность перед собой и своей аудиторией — один из моих основополагающих принципов. Этого правила я придерживаюсь и в общении с журналистами. Мне всегда было сложно уйти от ответа, и я предпочитала высказать свое мнение, если меня о нем спросили.

Поясню свою позицию еще раз.

За большими достижениями на спортивной арене стоит титанический труд и строжайшая дисциплина. С раннего детства спортсмен и его семья делают выбор — беззаботная детская жизнь или дорога к пьедесталу. Это непростой путь ежедневных тренировок на износ, строжайших диет и жесточайшей дисциплины. Идя в большой спорт, все понимают правила игры.

Я благодарна своим тренерам, которые с 4 лет воспитывали меня в условиях тотальной строгости, не позволили пойти на поводу своих эмоций и сдаться. Несмотря на методы воспитания, которые могут показаться жестокими, каждый тренер любит своего ученика и верит в него. Именно поэтому вместо поглаживаний по голове он ежедневно напоминает, кто ты и зачем ты надел коньки. В нас взращивают характер, без которого невозможно завоевать медали для своей страны.