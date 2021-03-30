Максим Траньков: Прежде, чем говорить о Тутберидзе, Бобровой следует хоть день поработать тренером

Олимпийский чемпион Максим Траньков дал комментарий после высказанной критики Екатериной Бобровой в адрес Этери Тутберидзе.

«Я знаком с Катей и хочу пожелать ей хотя бы день поработать тренером, а уже потом высказывать подобные мнения. Вообще, Катя и ее высказывания - это отдельный вид искусства, так что для меня не стало неожиданностью, что именно она озвучила подобные слова про Этери Георгиевну, ни дня с ней не работая», - приводит слова Транькова Sport24.ru.

Напомним, что подопечная Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Стокгольме.