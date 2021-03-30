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ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 33' Азербайджан 0 Сербия 1 П1 20.0 Х 8.50 П2 1.13
Товарищеские матчи (сборные) не начался Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 34' Кипр 0 Словения 0 П1 5.10 Х 2.75 П2 2.00
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.90 Х 3.10 П2 2.14
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Люксембург 0 Португалия 0 П1 27.0 Х 10.0 П2 1.11
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Уэльс 0 Чехия 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Бельгия 0 Беларусь 0 П1 1.07 Х 12.5 П2 46.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Черногория 0 Норвегия 0 П1 4.70 Х 3.60 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Словакия 0 Россия 0 П1 5.70 Х 3.70 П2 1.73
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Хорватия 0 Мальта 0 П1 1.06 Х 14.5 П2 42.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Турция 0 Латвия 0 П1 1.13 Х 9.30 П2 23.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 0 П1 78.0 Х 30.0 П2 1.01
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 2.05 Х 3.00 П2 4.40
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Товарищеские матчи (сборные) 23:00 Коста-Рика 0 Мексика 0 П1 5.00 Х 3.40 П2 1.79
30 марта 19:21
автор: Максим Скороходов

Тарасова назвала слова Бобровой в отношении Тутберидзе хамством

По мнению Бобровой Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала интервью олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой изданию «Собеседник», в котором утверждала, что отечественный специалист Этери Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо.

«Кате хорошо было бы помолчать. Не знаю, как это вообще возможно — высказываться в таком ключе. Тем более Боброва дружит с Медведевой, это никуда не годится. Самое настоящее хамство по отношению к педагогу, который воспитывает олимпийских чемпионов и чемпионов мира», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

30 марта Боброва у себя в на странице в инстаграм пояснила, что не хотела дать негативную оценку Тутберидзе, а просто подчеркнула требовательный подход.

источник: Sport24.ru
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