Тарасова назвала слова Бобровой в отношении Тутберидзе хамством

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала интервью олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой изданию «Собеседник», в котором утверждала, что отечественный специалист Этери Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо.

«Кате хорошо было бы помолчать. Не знаю, как это вообще возможно — высказываться в таком ключе. Тем более Боброва дружит с Медведевой, это никуда не годится. Самое настоящее хамство по отношению к педагогу, который воспитывает олимпийских чемпионов и чемпионов мира», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

30 марта Боброва у себя в на странице в инстаграм пояснила, что не хотела дать негативную оценку Тутберидзе, а просто подчеркнула требовательный подход.