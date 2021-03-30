Синицина - о чемпионате мира: До сих пор я получаю огромное количество прекрасных и добрых слов

Член сборной России по фигурному катанию Виктория Синицина поделилась эмоциями после ЧМ в Швеции.

«До сих пор я получаю огромное количество прекрасных и добрых слов! Спасибо огромное. Но самое главное! Я хочу поблагодарить весь наш тренерский состав. Спасибо. Хочется всех обнять. И самая главная моя поддержка, опора и самый лучший, самый сильный человек Никита Кацалапов. Никто даже не представляет сколько сил, эмоций и энергии Никита вкладывает в фигурное катание, в меня и всех людей вокруг! Спасибо», - написала Синицина в своем Instagram.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревновании среди танцевальных пар.

Напомним, что сборная России на чемпионате мира в шведском Стокгольме завоевала шесть наград: три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.