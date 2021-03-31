Тамара Москвина: Щербакова даже по ростовым параметрам не подходит для парного катания

Тамара Москвина, тренер российской пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов, объяснила свои слова по поводу выступления Анны Щербаковой в парном катании.

«Конечно, это была шутка. Слишком напряженной была обстановка во время телевизионного интервью, и нужно было ее разрядить. Удивительно, что кто-то воспринял мои слова всерьез.

Для парного катания Щербакова даже по ростовым параметрам не подходит. Ей нужно было бы подыскать очень высокого партнера, а такого парня, как Андрей Чувиляев, сейчас нет», – цитирует Москвину агентство «РИА Новости».