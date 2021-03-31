Анастасия Мишина: Хаббелл и Донохью шикарно катаются. Они очень мощные партнеры

Российская фигуристка Анастасия Мишина, ставшая чемпионкой мира в парном катании, рассказала, чье выступление вызывает у нее положительные эмоции.

«Мне нравится американская танцевальная пара Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью. Оба партнёра очень мощные, но делают поддержки совершенно шикарно. И шикарно катаются», – цитирует Мишину RT на русском.

Также спортсменка рассказала о планах на следующий сезон. По ее словам, болельщикам не стоит ожидать серьезных изменений в выступлении с Александром Галлямовым.

«В плане сложности кардинально что-то менять было бы, наверное, не очень правильно. Всё-таки следующий сезон – олимпийский», – заключила Мишина.