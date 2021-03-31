Анастасия Мишина: Хаббелл и Донохью шикарно катаются. Они очень мощные партнеры

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 18:45 Швеция 0 Эстония 0 П1 1.11 Х 9.60 П2 21.0
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.33 П2 3.30
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 2.00
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.60 П2 2.35
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.90 Х 2.85 П2 2.85
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.34 Х 5.30 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 76.0 Х 11.5 П2 1.07
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 24.0 Х 6.50 П2 1.19
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 26.0 Х 7.80 П2 1.15
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 26.0 Х 8.90 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.24 Х 6.00 П2 16.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.10 Х 10.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.82 Х 3.30 П2 5.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.18 Х 7.10 П2 21.0
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.58 Х 3.60 П2 6.90
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.0 Х 4.80 П2 1.37
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.10 Х 10.5 П2 31.0
31 марта 11:33
автор: Артур Гичунцев

Анастасия Мишина: Хаббелл и Донохью шикарно катаются. Они очень мощные партнеры

На минувшем первенстве планеты американцы выиграли бронзу в танцах на льду.

Российская фигуристка Анастасия Мишина, ставшая чемпионкой мира в парном катании, рассказала, чье выступление вызывает у нее положительные эмоции.

«Мне нравится американская танцевальная пара Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью. Оба партнёра очень мощные, но делают поддержки совершенно шикарно. И шикарно катаются», – цитирует Мишину RT на русском.

Также спортсменка рассказала о планах на следующий сезон. По ее словам, болельщикам не стоит ожидать серьезных изменений в выступлении с Александром Галлямовым.

«В плане сложности кардинально что-то менять было бы, наверное, не очень правильно. Всё-таки следующий сезон олимпийский», – заключила Мишина.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Елисеев стал лучшим в спринте на чемпионате России по биатлону в Ханты-МансийскеXiaomi представила дебютный свой смартфон с гибким дисплеем - Mi Mix FoldТоп продаваемых авто в Европе за февраль 2021Предобрейший Абрамович: взгляните на эти примеры актов добротыТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Джикия + Марио = любовь. Объятия игроков сборной России в момент словацкого гола взорвали соцсети
Самым обсуждаемым эпизодом матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия (2:1) стали "обнимашки" Георгия Джикии и Марио Фернандеса при розыгрыше углового, обернувшегося голом Милана Шкриньяра.
Все было за Черчесова, но теперь у него нет права на ошибку. Выводы из матча Словакия — Россия
Сборная России упустила шанс стать единоличным лидером группы после трех туров отбора на ЧМ-2022.
Уроженка Нью-Йорка, выигравшая две Олимпиады за СССР, — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитая волейболистка Татьяна Сарычева стала героиней уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Спартак» потерял миллиард из-за ковида. И уже не хочет передавать клуб болельщикам в 2023-м
Московский «Спартак» понес рекордные убытки за 16 лет.
Украинский футболист-шпион сядет в России на 12 лет. Он пытался вывезти запчасти для С-300
Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Василия Василенко.
Задачка для Брагина: как залезть ЦСКА под кожу. Расклад на западный полуфинал Кубка Гагарина
В финале плей-офф Западной конференции КХЛ снова сыграют два армейских клуба: пятый раз за шесть сезонов.
Квартальнов может поплыть, как бывало не раз. Расклад на восточный полуфинал Кубка Гагарина
В «Ак Барс» верят больше, чем в «Авангард». Но тренер казанцев никогда не выигрывал плей-офф.
Как Ковальчук к Харламову поехал в майке USA
История одной фотографии.
Маслов привез два пенальти. Как Россия проиграла Франции из-за защитника «Спартака»
Молодежная сборная России во втором туре группового этапа Евро-2021 уступила французам (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика