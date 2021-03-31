Мишина считает, что в скором времени прыжковая часть в парном катании будет сложнее

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, предположила как изменится сложность программ в парном фигурном катании.

«Я думаю, вернется тенденция, которая была несколько лет назад, — делать четверные выбросы. Девочки в одиночном катании ведь тоже на какое-то время переставали прыгать тройные аксели. Потому что с точки зрения правил это было не слишком выгодно. Как только в парном катании кто-то научится более или менее стабильно выполнять четыре оборота, эта тенденция вернется, пойдут и четверные выбросы, и четверные подкруты. Наверняка прыжковая часть станет сложнее. Будет больше каскадов «3 + 3». Возможно, даже каскады с лутцем», - приводит слова Мишиной «RT на русском».

Также фигуристка отметила, что она с Александром уже пробовала показывать на соревнованиях тройной лутц.

Напомним, что Мишина и Галлямов завоевали золотые медали на прошедшем в шведском Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию.