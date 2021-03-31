Роднина - об обвинениях американского журналиста: На этого дурака мы не будем реагировать

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о обвинениях со стороны американского журналиста. Дэйв Лиз заявил о том, что российские фигуристки употребляют блокаторы гормонов.

«У этого журналиста есть доказательства? На этого дурака мы не будем реагировать. Допинговый скандал появляется тогда, когда сдают положительный тест, а эти нападки появляются из-за того, что американцы не умеют честно бороться, поэтому в ход идет все, что ни попадя. Манеры американских журналистов мы знаем, нападки на нас идут со всеми сторон.

Каково фигуристкам читать это? Знаете, даже у нас иногда про них пишут не в лучшем свете, девочки должны быть готовы ко всему. Обвинения этого журналиста — такая мелочь, что даже говорить на эту тему не хочется. Лучше рассказать о том, как наша сборная по футболу проиграла», — приводит Sport24.ru слова именитой фигуристки.

Напомним, что весь пьедестал на чемпионате в Стокгольме заняли россиянки. Последний раз США завоевывали золотую медаль в женском одиночном катании в 2006 году, тогда победу одержала Кимми Мейсснер.