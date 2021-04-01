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01 апреля 14:37
автор: Виктор Шарафудинов

Евгений Плющенко: Если бы Саша Трусова сделала еще один четверной, она бы выиграла чемпионат мира

На ЧМ с Стокгольме золото завоевала Анна Щербакова.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренирующий Александру Трусову, прокомментировал выступление своей подопечной на чемпионате мира.

Соревнования прошли в столице Швеции Стокгольме на минувшей неделе. В женском одиночном катании российские фигуристки заняли весь пьедестал почета. Впервые чемпионкой мира стала Анна Щербакова, серебряную медаль выиграла Елизавета Туктамышева, а Трусовой досталась бронзовая награда.

«Ее целеустремленность, ее желание что что-то нужно сделать именно на этой тренировке, что нельзя перенести работу на следующую – я был таким же в юности, – цитирует Плющенко сайт телеканала «Матч ТВ». – У меня зашкаливал максимализм. Думал, что должен сделать максимум, убиться, разбиться… Меня в свое время Мишин сдерживал.

У Саши все то же самое. У нее большие амбиции, она ставит перед собой очень тяжелые и сложные задачи. Ни одна девочка на сегодняшний день таких задач не ставит – это пять четверных прыжков. Если бы Саша сделала еще один четверной, она бы выиграла чемпионат мира. На тренировках, которые проходили у нас на ЧМ, за шесть минут Трусова катала произвольную программу с пятью четверными. Но у нее был груз ответственности, который ее давил и передавливал.

Наша задача сейчас – начинать готовить новые программы на следующий сезон. У нас будет новая короткая и новая произвольная. Идеи есть, мысли есть, музыка есть и не одна.

Конечно, то, что мы с Сашей поработали 7-8 месяцев – это очень мало. Нам нужно время, потому что она долгое время была в другой команде, где одна методика, а у нас в команде все совершенно по-другому. Но мне кажется, что Саша начала более-менее открываться и для публики и для прессы».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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