Ренат Лайшев: Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу «Самбо-70»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Александра Трусова обещала вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«Мы живем школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта, – сообщил Лайшев в интервью для «Чемпионата». – А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу.

Правильно сделает, что вернется. Она встанет на свое место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься. Тем более у нее отец мастер спорта по самбо, которого я очень хорошо знаю».

Напомним, что в прошлом году Трусова покинула группу Тутберидзе и ушла в академию Плюшенко. На минувшей неделе Александра завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, уступив Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой.