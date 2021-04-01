Ренат Лайшев: Трусова на днях вернется к Тутберидзе. Никакой шутки в этом нет

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что его сегодняшние слова о скором возвращении Александры Трусовой к Этери Тутберидзе не являются первоапрельской шуткой.

«Александра Трусова вернется обязательно. Это произойдет на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все ее любим. Мы знаем, что при ее мудрых родителях, при ее рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70», – цитирует Лайшева «РИА Новости».

Трусова летом прошлого года перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На минувшей неделе Александра завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме.