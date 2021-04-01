Академия Плющенко опровергла информацию об уходе Трусовой в группу Тутберидзе

В академии «Ангелы Плющенко» опровергли информацию об уходе российской фигуристки Александры Трусовой в школу «Самбо-70», где работает группа бывшего наставника фигуристки Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в академии.

«Эта информация никоим образом не соответствует действительности», - приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, что сегодня директор «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, о том, что Трусова собирается вернуться в его школу, утверждая, что это не первоапрельская шутка.