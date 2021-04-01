Алена Леонова: В Стокгольме мы увидели, что мировое первенство слабее чемпионата России

Серебренный медалист чемпионата мира 2012 года Алена Леонова оценила произвольную программу чемпионки мира Анны Щербаковой и уровень турнира в Стокгольме у женщин.

«Щербакова молодец, что собралась. Я на 100 процентов уверена, что ее отказы от четверных прыжков были как-то спланированы. Это решение было принято, учитывая состояние фигуристки. Но в целом программа-то получилась насыщенной, и Анна с ней справилась, за исключением, конечно, четверного флипа. Конечно, мы всегда говорим, что чемпионат России гораздо сложнее чемпионата мира. Но именно в Стокгольме мы увидели, что мировое первенство реально слабее», - приводит слова Щербаковой ТНВ.

Напомним, что весь пьедестал у женщин на чемпионате мира в Стокгольме заняли российские спортсменки, Щербакова стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева - серебряным призером, а Александра Трусова выиграла бронзовую медаль.