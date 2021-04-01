Тарасова - о возможном возвращении Трусовой в группу к Тутберидзе: Главное, чтобы Саше было хорошо

Заслуженный тренер России по Татьяна Тарасова рассказала о своей информации о возвращении российской фигуристки Александры Трусовой в группу к Этери Тутберидзе.

«Возможно ли возвращение Саши Трусовой к Тутберидзе? Слушайте, а я откуда знаю? Я что, её тренер или её мать? Если перейдет сейчас обратно к своему тренеру, которого она знает и у которого тренировалась много лет, значит перейдет. Самое главное, чтобы Саше было хорошо», - приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Напомним, что сегодня директор «Самбо-70» Ренат Лайшев, где работает группа Тутберидзе, сообщил, о том, что Трусова собирается вернуться в его школу, утверждая, что это не первоапрельская шутка.

Академия «Ангелы Плющенко» опровергла эту информацию.