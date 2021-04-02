Ренат Лайшев: Отец Трусовой хочет, чтобы она вернулась в «Самбо-70»

Руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что желание Александры Трусовой снова выступать под началом Этери Тутберидзе исходит от отца фигуристки.

«Пока все это только на уровне разговоров, она в раздумьях. Мы говорили с ее папой, Вячеславом Трусовым, он мастер спорта по самбо. У него было желание, чтобы она вернулась, он любит нашу школу», - приводит слова Лайшева ТАСС.

Напомним, что фигуристка летом прошлого года перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На минувшей неделе Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме.