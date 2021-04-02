Мария Бутырская: Возможно, Трусовой будет лучше у Тутберидзе

Чемпионка мира Мария Бутырская дала комментарий после появившейся информации, что Александра Трусова снова будет выступать под началом Этери Тутберидзе.

«Если Саша сама хочет обратно - надо возвращаться. Возможно, она попробовала в другом месте, ее это не устроило. Саша с родителями сами должны решать, где ей будет комфортнее готовиться к олимпийскому сезону. У Тутберидзе будет сложно, там будет большая конкуренция», - приводит слова Бутырчкой «СЭ».

Напомним, что фигуристка летом прошлого года перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На минувшей неделе Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме.